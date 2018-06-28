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    Тунис не останется с нулем

    Панама — Тунис. Прогноз и ставки на матч третьего тура группы G на чемпионате мира по футболу 28 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Панамы Сборная Туниса
    Прогноз на Панама — Тунис
    Тунис может добыть единственную победу в матче с Панамой
    В четверг, 28 июня, в Саранске состоится матч представителей группы G — сборных Панамы и Туниса. Поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2018 начнется в 21:00 мск. Прогноз на Панама — Тунис.
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    Панама

    Панамцы вышли из отборочной группы североамериканского отбора с отрицательной разницей мячей. Подготовка закончилась с двумя сомнительными победами: над Гренадой (5:0) и Тринидад и Тобаго (1:0). Достижением можно считать ничью против полурезервного Уэльса (1:1).

    Мундиаль в России подтвердил догадги: Панама — самая слабая команда турнира. Возрастной коллектив так и не понял, как создать такой «автобус», чтобы остановить бельгийских и английских звезд.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В первом туре панамцы пропустили три гола от Бельгии, после чего еще шесть — от англичан, которые в тренировочном режиме разобрали защиту аутсайдера на запчасти. При этом Панама забила свой первый гол в истории на ЧМ — радости футболистов и тренерского штаба не было предела.

    Тунис

    В контрольных матчах перед поездкой в Россию подопечные Набиля Маалула не впечатлили — 2:2 с Португалией и Турцией и 0:1 против Испании. Ударом стала потеря главной звезды команды — Юссеф Мсакни получил травму и не поехал на мундиаль.

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    • Тем не менее, даже без Мсакни тунисцы весьма неплохо стартовали в России. Да, проиграли, но произошло это на фоне приличной игры против фаворита — сборной Англии (1:2). Только талант Гарри Кейна находиться в нужном месте в нужное время помог британцам взять три очка.

    Далее был матч с Бельгией, в котором африканцы зачем-то решили действовать на встречных курсах. Это привело к разгрому — 5:2. Борьбы в этой игре практически не наблюдалось.

    Перед игрой с Панамой стоит отметить кадровые потери Туниса. В лазарете находятся голкиперы Фарук Бен-Мустафа и Муэз Ассен, а также центрбеки Сиам Бен-Юссеф и Дилан Бронн.

    Прогноз

    Стоит признать, что сборная Туниса отлично поработала в первых двух матчах ЧМ, но вот очков набрать подопечным Набиля Маалула так и не удалось. «Карфагенские орлы» однозначно сделают все, чтобы исправить этот недочет и покинут чемпионат мира не с пустыми руками.

    Панама пока явно не готова к выступлениям на таком уровне. Вряд ли что-то можно изменить за несколько дней после провала в игре с Кейном и компанией. Предлагаем поставить на победу Туниса за 1,84. 0

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