Врач сборной Бразилии: Причиной травмы Марсело мог стать матрас

Защитникмог травмировать спину из-за матраса в московском отеле.

Об этом заявил врач бразильской сборной Родриго Ласмар.

«Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле в Москве, где останавливалась сборная. Пока рано говорить о дальнейшем развитии ситуации. Он очень здорово отреагировал на медицинскую помощь, которую мы оказали ему на стадионе, но сейчас необходимо подождать еще сутки, чтобы поставить точный диагноз», — цитирует Ласмара 101 Great Goals.

Напомним, уже в начале матча против Сербии Марсело из-за травмы был заменен на Филипе Луиса.

Сборная Бразилии обыграла Сербию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф с первого места в группе. 0