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    Нисино: Япония может разбить оборону сборной Польши

    Сборная Японии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Японии по футболу Акира Нисино заявил, что его команда еще не показала своей лучшей игры на этом чемпионате мира.

    Акира Нисино
    Акира Нисино
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    Сборная Японии сыграет с командой Польши в матче чемпионата мира 28 июня. Польские футболисты потеряли шансы сыграть в 1/8 финала, японские по-прежнему сохраняют возможность занять одно из двух первых мест в группе.

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    • «Нам завтра надо сыграть эффективно как в нападении, так и в защите. Необходимо использовать мяч результативно, ведь он, мяч, это любит.

    Сейчас наша команда быстро и умело переходит из обороны в атаку и наоборот. Мы не тратим силы попусту.

    Что касается выносливости, то наша сборная очень выносливая. Мы поддерживаем физическую форму на очень высоком уровне. Нас ждет важная игра.

    Я очень удивился тому, что здесь, в Волгограде, очень влажно. Даже более влажно, чем я ожидал. Тем не менее сегодня я не увидел, чтобы игроки страдали от этой влажной жары.

    У нас пока хорошие результаты, игроки не чувствуют себя измотанными. Уверен, что в Японии все глаза устремлены на нас.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Если мы дарим стране радость, то постараемся делать это и дальше… Мы можем играть еще лучше, мы еще не показали своей лучшей игры на этом чемпионате.

    Не думаю, что сборная Польши – непобедимая команда. Ее оборону можно разбить. Будем держать мяч и двигаться с ним к воротам соперника. Будем гибкими и ловкими», — цитирует Нисино «Р-Спорт». 0

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