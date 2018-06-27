Хедира: Думали, что дойдем, как минимум, до полуфинала и все получится само собой

Полузащитник сборной Германиипрокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2018.

Сегодня чемпионы мира уступили Корее (0:2) и заняли последнее место в группе.

«Ни в одной из трех игр мы не смогли показать свой уровень, поэтому не смогли выйти из группы. Очень печальный и плохой момент.

В игре со Швецией мы были лучше, чем в матче с Мексикой, но играли неуверенно и не так свободно, как могли бы. Не хватало легкости. Мы должны были решать сами.

После забитого мяча Корея нас почти не беспокоила. Соперник был настроен играть против чемпионов мира, поэтому мы заслуженно едем домой.

Мы знали о своих проблемах. Мы пропускали много, не всегда играли как команда. Последние 12 лет мы доходили как минимум до полуфинала.

Возможно, это сыграло с нами злую шутку: мы думали, что все получится само собой. Каждый из нашей команды где-то недоработал, в том числе и я не сыграл на своем уровне.

Не знаю, самоуверенность ли виновата в поражении от Мексики. Все видели, что мы играли не на должном уровне.

Во многих моментах соперник был мотивированнее и жестче. Мы не смогли это изменить по ходу турнира», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0