Сборная Исландии поблагодарила Россию за теплый прием на ЧМ

Сборнаяпоблагодарила Россию за теплый прием на чемпионате мира, отметив, что футболисты возвращаются домой с высоко поднятыми головами.

«Этот чемпионат мира стал эпической поездкой. Мы оставили всё, абсолютно всё сегодня на футбольном поле и уходим с высоко поднятыми головами. Спасибо лучшим болельщикам в мире. Спасибо, Россия, за такой тёплый приём», — говорится в официальном Twitter сборной Исландии.

Накануне сборная Исландии проиграла команде Хорватии со счетом 1:2. После этого исландские футболисты покинули ЧМ-2018.

This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you 🇷🇺 for such a warm welcome. #fyririsland pic.twitter.com/KrWj82LIpU