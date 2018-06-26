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    Хорватия одолела Исландию и вышла на Данию в 1/8 финала

    Исландия — Хорватия 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии (2:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу.

    Исландия — Хорватия
    Исландия — Хорватия
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    Матч 3-го тура группы D прошел в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.

    В первом тайме Хорватия, играя практически резервным составом, в атаке почти не создала у чужих ворот ничего острого.

    Исландия под конец первого тайма стала создавать очень неплохие моменты, но Ловре Калинич в воротах Хорватии действовал уверенно.

  • ЧМ-2018. Исландия — Хорватия 1:2
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    • Счет в матче открыли хорваты. На 53-й минуте Бадель начал атаку своей команды, Пиварич с левого фланга смог войти в штрафную площадь и с помощью рикошета отправил мяч в центр.

    Милан успел прибежать в штрафную, Крамарич не стал мешать партнёру и в итоге Бадель с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот.

    На 74-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти за игру рукой Ловрена. Одиннадцатиметровый реализовал Гилфи Тор Сигурдссон.

    Но на 89-й минуте Хорватия вырвала победу в этом матче. Последовала передача на левый угол штрафной площади от Баделя, Иван Перишич принял мяч и пробил в дальний угол ворот. Халлдорссон коснулся мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

    Хорватия с 9 очками возглавила группу D, Исландия с 1 очком замкнула таблицу и вылетела с ЧМ-2018.

    Второе место в группе у команды Аргентины (4 очка), которая в Санкт-Петербурге обыграла Нигерию со счетом 2:1. Нигерийцы с 3 очками заняли третье место и закончили выступление на турнире.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Хорватия в 1/8 финала встретится с командой Дании, занявшей второе место в группа С.

    Финишировавшая второй в квартете D Аргентина сыграет с победителем группы С — Францией.

    ЧМ-2018. Группа D
    Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)
    Голы: Бадель, 53 (0:1). Г.Сигурдссон, 76 — с пенальти (1:1). Перишич, 90 (1:2)Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Р.Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон, Й.Гвюдмундссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Г.Сигурдссон, Бьяднасон (Траустасон, 90), Финнбогасон (А.Гвюдмундссон, 85)Хорватия: Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Ковачич (Ракитич, 81), Перишич, КрамаричПредупреждения: Пьяца, 14. Халльфредссон, 59. Финнбогасон, 64. Едвай, 83. Сайварссон, 84
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