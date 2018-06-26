Исландия — Хорватия 1:2, обзор матча

одержала победу над(2:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу.

Матч 3-го тура группы D прошел в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.

В первом тайме Хорватия, играя практически резервным составом, в атаке почти не создала у чужих ворот ничего острого.

Исландия под конец первого тайма стала создавать очень неплохие моменты, но Ловре Калинич в воротах Хорватии действовал уверенно.

Счет в матче открыли хорваты. На 53-й минуте Бадель начал атаку своей команды, Пиварич с левого фланга смог войти в штрафную площадь и с помощью рикошета отправил мяч в центр.

Милан успел прибежать в штрафную, Крамарич не стал мешать партнёру и в итоге Бадель с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот.

На 74-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти за игру рукой Ловрена. Одиннадцатиметровый реализовал Гилфи Тор Сигурдссон.

Но на 89-й минуте Хорватия вырвала победу в этом матче. Последовала передача на левый угол штрафной площади от Баделя, Иван Перишич принял мяч и пробил в дальний угол ворот. Халлдорссон коснулся мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

Хорватия с 9 очками возглавила группу D, Исландия с 1 очком замкнула таблицу и вылетела с ЧМ-2018.

Второе место в группе у команды Аргентины (4 очка), которая в Санкт-Петербурге обыграла Нигерию со счетом 2:1. Нигерийцы с 3 очками заняли третье место и закончили выступление на турнире.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Хорватия в 1/8 финала встретится с командой Дании, занявшей второе место в группа С.

Финишировавшая второй в квартете D Аргентина сыграет с победителем группы С — Францией.