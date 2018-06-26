Хуммельс сможет сыграть против Южной Кореи, сообщил Лёв

Защитник сборной Германиивосстановился от травмы и сможет сыграть в матче группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи, заявил главный тренер немцев

Матч сборных Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани. Хуммельс пропустил предыдущую встречу группового этапа со шведами (2:1) из-за проблем с шеей.

Предстоящий матч пропустит другой немецкий защитник Жером Боатенг, удаленный в той игре.

«Руди не сможет сыграть завтра, так как его нос был сломан в нескольких местах. Ему требуется несколько дней для восстановления.

У Боатенга красная карточка, а все остальные игроки готовы. Хуммельс готов играть, у него проблем нет», — цитирует Лёва «Р-Спорт».

Полузащитники Месут Озил и Сами Хедира не участвовали в матче с командой Швеции.

«После матча со шведами Озил здорово тренировался. Хедира тоже отличался на тренировках. Конечно, мы рассматриваем возможность их участия в игре», — отметил Лев.

Также тренер заявил, что нападающий Томас Мюллер открыт для критики и комментариев, он является важной составляющей команды.

«После матча с мексиканцами мы долго говорили, мы анализировали его игру. Он очень открыт к комментариям и критике. Он знает, что мы думаем.

Он хорошо восстанавливается после плохих матчей и снова показывает свой уровень. Он очень важен для нас», — ответил Лев на вопрос об игре Мюллера на чемпионате мира. 0