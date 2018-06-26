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    Хуммельс сможет сыграть против Южной Кореи, сообщил Лёв

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    Защитник сборной Германии Матс Хуммельс восстановился от травмы и сможет сыграть в матче группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи, заявил главный тренер немцев Йоахим Лёв.

    Матс Хуммельс
    Матс Хуммельс
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    Матч сборных Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани. Хуммельс пропустил предыдущую встречу группового этапа со шведами (2:1) из-за проблем с шеей.

    Предстоящий матч пропустит другой немецкий защитник Жером Боатенг, удаленный в той игре.

    «Руди не сможет сыграть завтра, так как его нос был сломан в нескольких местах. Ему требуется несколько дней для восстановления.

    У Боатенга красная карточка, а все остальные игроки готовы. Хуммельс готов играть, у него проблем нет», — цитирует Лёва «Р-Спорт».

    Полузащитники Месут Озил и Сами Хедира не участвовали в матче с командой Швеции.

    «После матча со шведами Озил здорово тренировался. Хедира тоже отличался на тренировках. Конечно, мы рассматриваем возможность их участия в игре», — отметил Лев.

    Также тренер заявил, что нападающий Томас Мюллер открыт для критики и комментариев, он является важной составляющей команды.

    «После матча с мексиканцами мы долго говорили, мы анализировали его игру. Он очень открыт к комментариям и критике. Он знает, что мы думаем.

    Он хорошо восстанавливается после плохих матчей и снова показывает свой уровень. Он очень важен для нас», — ответил Лев на вопрос об игре Мюллера на чемпионате мира. 0

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