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    Жиру: У нас было право сыграть сегодня немного хуже, чем обычно

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    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру заявил, что его команда имела право сыграть немного хуже обычного в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру
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    Сборная Франции сыграла вничью с командой Дании со счетом 0:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места, набрав 7 очков. Французы еще до матча обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.

    «На меня могли бы лучше пасовать, дело в командной работе, мы будем ее улучшать. Я очень требователен к себе, выкладываюсь на 100% в каждой игре.

    Просто мы играли в середине поля, а не в атаке, больше концентрировались на игре в обороне.

    Нам не хватало спонтанности и риска в атаке, были проблемы с тактикой», — пояснил Жиру свою частую игру без мяча в матче.

    «Мы не рисковали так, как умеем. Во втором тайме было видно, что Данию устраивает ее второе место.

    Мы были двумя командами, которые выходили из группы, и у нас было право сыграть сегодня немного хуже, чем обычно. Мы отдаем себе отчет в этом.

    Мы не слепые, и знаем что надо улучшить в матчах плей-офф. Очевидно, что и я, и Гризманн, и все остальные парни сыграли не на том уровне, на котором должны были.

    Но мы вышли в плей-офф с первого места в группе», — приводит слова Жиру «Р-Спорт».

    Одним из возможных соперников французов является сборная Аргентины, которая сыграет во вторник в Санкт-Петербурге с Нигерией.

    «Нельзя говорить о том, что команда Аргентины слабая. Просто в той группе доминирует Хорватия. У них сейчас очень сильное поколение.

    Тем более, что для хорватов этот чемпионат — сейчас или никогда», — отметил Жиру. 0

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