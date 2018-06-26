Эрнандес: Франция точно не фаворит чемпионата мира

Защитник сборной Франциисчитает, что его команда не является главным претендентом на победу в чемпионате мира-2018.

Сборная Франции сыграла вничью с командой Дании во встрече заключительного тура группы C со счетом 0:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места, набрав 7 очков.

«Мы знали, что для нас и для них ничьи будет достаточно. Последние 10 минут мы слышали гул, понимаю, что болельщики были недовольны, потому что хотели видеть шоу.

Мы точно не фавориты чемпионата мира. Путь к финалу будет очень трудным для нас. Сейчас нам надо дождаться противника, но в любом случае это будет тяжелый матч», — цитирует игрока «Р-Спорт». 0