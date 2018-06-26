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    Дешам предоставит отдых лидерам сборной Франции в матче с Данией

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам проведет ротацию состава, предоставив в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Данией отдых своим лидерам.

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    Встреча группы С пройдет 26 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17:00 мск.

    «Мы хотим быть в группе первыми. Но нужно учитывать и другие факторы, кто-то играл слишком много, у других уже есть желтые карточки. Потом у меня уже не будет возможности поберечь ведущих игроков», — цитирует Дешама ТАСС.

    По данным французской прессы, в запасе останутся голкипер Уго Льорис, защитники Бенжамен Павар и Самюэль Умтити, полузащитники Блез Матюиди, Поль Погба и Корентен Толиссо, а также форвард Килиан Мбаппе.

    Турнирная ситуация в группе С на данный момент выглядит следующим образом: Франция занимает первое место (6 очков), далее идут Дания (4), Австралия (1) и Перу (0). 0

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