Дешам предоставит отдых лидерам сборной Франции в матче с Данией

Главный тренер сборной Франциипроведет ротацию состава, предоставив в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Данией отдых своим лидерам.

Встреча группы С пройдет 26 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17:00 мск.

«Мы хотим быть в группе первыми. Но нужно учитывать и другие факторы, кто-то играл слишком много, у других уже есть желтые карточки. Потом у меня уже не будет возможности поберечь ведущих игроков», — цитирует Дешама ТАСС.

По данным французской прессы, в запасе останутся голкипер Уго Льорис, защитники Бенжамен Павар и Самюэль Умтити, полузащитники Блез Матюиди, Поль Погба и Корентен Толиссо, а также форвард Килиан Мбаппе.

Турнирная ситуация в группе С на данный момент выглядит следующим образом: Франция занимает первое место (6 очков), далее идут Дания (4), Австралия (1) и Перу (0). 0