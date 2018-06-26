Дания — Франция 0:0 после первого тайма

Сборныеиграют вничью (0:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

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Матч квартета C проходит в Москве на «Лужниках». Главный арбитр встречи — Сандро Риччи из Бразилии.

Французы ожидаемо действовали первым номером, тогда как соперник ждал своего шанса на контратаках.

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При этом сборная Франции нанесла всего один удар в створ — Антуан Гризманн пробил по центру ворот. Датчане, в свою очередь, несколько раз приближались к воротам Стива Манданда, но до точных ударов дело так и не дошло.

В одном из эпизодов Кристиан Эриксен просил пенальти за столкновение с голкипером, но арбитр нарушения не увидел.

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