Сборная Египта осталась без главного тренера

Федерация футбола Египта на своем официальном сайте подтвердила информацию об уходес поста главного тренера национальной команды.

Контракт аргентинского специалиста подошел к концу, а новый подписан не будет.

Купер возглавил сборную Египта в 2015 году и вывел ее в финал Кубка африканских наций, где она проиграла Камеруну (1:2). Также тренер помог «фараонам» впервые за 28 лет сыграть в финальной части чемпионата мира.

Впрочем, на мундиале в России египтяне потерпели три поражения в трех матчах и бесславно покинули турнир.

Египетские СМИ винили Купера в провале на мировом первенстве, поскольку считали его тактику слишком оборонительной. 0