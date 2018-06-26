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    Сборная Египта осталась без главного тренера

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    Федерация футбола Египта на своем официальном сайте подтвердила информацию об уходе Эктора Купера с поста главного тренера национальной команды.

    Эктор Купер
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    Контракт аргентинского специалиста подошел к концу, а новый подписан не будет.

    Купер возглавил сборную Египта в 2015 году и вывел ее в финал Кубка африканских наций, где она проиграла Камеруну (1:2). Также тренер помог «фараонам» впервые за 28 лет сыграть в финальной части чемпионата мира.

    Впрочем, на мундиале в России египтяне потерпели три поражения в трех матчах и бесславно покинули турнир.

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