ЧМ-2018. Испания — Марокко: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Сборныеобъявили составы на поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Алькантара, Давид Сильва, Иньеста, Иско, Диего Коста.

Марокко: Эль-Каджуи, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Дирар, Беланда, Буссуфа, Эль-Ахмади, Зиях, Амрабат, Бутаиб.

Матч пройдет в Калининграде и начнется в 21.00 мск. Главный арбитр встречи — Равшан Ирматов из Узбекистана.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Четыре очка после двух туров позволяют испанцам спокойно подходить к заключительному матчу группового этапа, хотя теоретически подопечные Йерро еще не гарантировали себе место в плей-офф. В параллельной игре Португалия встретится с Ираном — это еще два претендента на выход из квартета B.

Букмекеры в этом матче отдают преимущество сборной Испании. Коэффициент на ее победу — 1,36, тогда как на успех марокканцев — в среднем 10,0. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.