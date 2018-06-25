Саудовская Аравия — Египет 1:1 после первого тайма

В Волгограде завершилась первая половина матча третьего тура ЧМ-2018 между сборными

Счет после первого тайма — 1:1.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте — Мохамед Салах получил пас из глубины и перебросил вышедшего из ворот голкипера.

На 39-й минуте саудовцы могли сравнивать счет, но 45-летний рекордсмен чемпионатов мира Эссам Эль-Хадари отразил удар с пенальти от Фахада Аль-Муваллада.

В конце тайма в ворота египтян был назначен еще один пенальти — его реализовал Салман Аль-Фарадж.

Напомним, в этом матче решится судьба третьего места в группе А.

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