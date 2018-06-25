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    Саудовская Аравия и Египет играют вничью после первого тайма

    Саудовская Аравия — Египет 1:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    В Волгограде завершилась первая половина матча третьего тура ЧМ-2018 между сборными Саудовской Аравии и Египта.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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    Счет после первого тайма — 1:1.

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте — Мохамед Салах получил пас из глубины и перебросил вышедшего из ворот голкипера.

    На 39-й минуте саудовцы могли сравнивать счет, но 45-летний рекордсмен чемпионатов мира Эссам Эль-Хадари отразил удар с пенальти от Фахада Аль-Муваллада.

    В конце тайма в ворота египтян был назначен еще один пенальти — его реализовал Салман Аль-Фарадж.

    Напомним, в этом матче решится судьба третьего места в группе А.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.

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