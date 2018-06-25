ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Выход Хамеса с первых минут оправдал себяКолумбия заставила Польшу наступить на старые грабли
  • 17:01
    • Египетский вратарь стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
  • 16:25
    • Экс-игрок сборной Англии: Дзюба готов к АПЛ
  • 16:11
    • Салах — в стартовом составе Египта на матч с Саудовской Аравией
  • 15:51
    • Алексей Миранчук, Черышев и Дзюба — в основе сборной России на матч с Уругваем
  • 15:16
    • Домрачева объявила о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Ройс: Не имеем права выигрывать у Южной Кореи с минимальным преимуществом

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Южной Кореи Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Германии Марко Ройс заявил, что немецкая команда собирается разгромить Южную Корею в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Марко Ройс
    Марко Ройс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Все футболисты сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче против Южной Кореи. При этом стоит отметить, что выигрывать с минимальным преимуществом мы просто не имеем права.

    В отличии от сборной Швеции, которой предпочтительна более закрытая игра, южнокорейские футболисты предпочитают скоростной футбол. Отмечу в составе соперника Сон Хын Мина, который уже давно проявил себя на европейской арене», — цитирует Ройса ТАСС.

    Южная Корея и Германия сыграют 27 июня.

    После двух туров в группе F у Мексики — 6 очков, у Швеции и Германии — по 3 очка, у Южной Кореи — 0 очков.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Япония, Сенегал и Колумбия совсем запутались
  • 06:02
    •
  • Прогноз
  • Уругвай — Россия
  • 1,98
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    Топ-10 автомобилей, которые могут исчезнуть с рынкаНедосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Репетиция сильнейших
  • Уругвай — Россия. Прогноз и ставки
  • 1,98
    •
  • Важна ли для Египта репутационная победа?
  • Саудовская Аравия – Египет. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Кутепов закроет Суареса
  • Уругвай — Россия. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Снова Надаль, воскрешение Джоковича и горе МарреяИтоги турниров минувшей недели в мировом теннисе 15:570
  • 17:41
    • Ройс: Не имеем права выигрывать у Южной Кореи с минимальным преимуществом
  • 17:13
    • Хряпа покинул ЦСКА
  • 15:31
    • «Луч-Энергия» и еще два клуба ФНЛ сменят названия
    Хамес Родригес и Радамель Фалькао еще повоюют Футбол Япония, Сенегал и Колумбия совсем запуталисьТурнирная таблица, расписание, результаты и расклады в группе H ЧМ-2018 06:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португалия и Испания шагнут дальше
  • 3,06
    •
  • 14:53
    • Верон: Месси — это не Марадона
  • 14:41
    • ФИФА может наказать нападающего сборной Швеции
  • 14:11
    • Левандовски не хочет все время играть в одной лиге
    Гарри Кейн Футбол Дневник ЧМ-2018. Три гола Кейна, достижение Панамы и день рождения МессиО главных событиях одиннадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:000
  • 08:38
    • Шарапова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 08:22
    • Нападающий «Локомотива» больше не сыграет на ЧМ-2018     Короче, ЧМ. 24 и 25 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие