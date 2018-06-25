Ройс: Не имеем права выигрывать у Южной Кореи с минимальным преимуществом

Полузащитникзаявил, что немецкая команда собирается разгромитьв матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

«Все футболисты сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче против Южной Кореи. При этом стоит отметить, что выигрывать с минимальным преимуществом мы просто не имеем права.

В отличии от сборной Швеции, которой предпочтительна более закрытая игра, южнокорейские футболисты предпочитают скоростной футбол. Отмечу в составе соперника Сон Хын Мина, который уже давно проявил себя на европейской арене», — цитирует Ройса ТАСС.

Южная Корея и Германия сыграют 27 июня.

После двух туров в группе F у Мексики — 6 очков, у Швеции и Германии — по 3 очка, у Южной Кореи — 0 очков.