Полузащитник «Селтика» близок к переходу в «Саутгемптон»

Полузащитникв ближайшее время может перебраться в, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 26-летнего шотландца, контракт которого заканчивается в конце следующего сезона. Сумма сделки оценивается в шесть миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, «святым» теперь нужно согласовать личный контракт футболиста и официально оформить переход.

Армстронг перешел в «Селтик» в 2015 году из «Данди Юнайтед» и сыграл 98 матчей за «кельтов». За это время он забил 23 гола.

Также на счету Армстронга 16 матчей за сборную Шотландии.