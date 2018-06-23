Жирков приступил к занятиям в общей группе

Защитникприступил к занятиям в общей группе сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фланговый игрок обороны почувствовал дискомфорт в месте старого повреждения после игры чемпионата мира-2018 с Египтом (3:1) и пропустил несколько дней тренировок.

Полузащитник Алан Дзагоев по-прежнему работает индивидуально и в Самару со сборной не полетит.

Команда под руководством Станислава Черчесова отправится на матч третьего тура группового этапа мирового первенства против Уругвая 23 июня.

Напомним, что сборные России и Уругвая уже обеспечили себя участие в 1/8 финала.