Пекерман: Главное, что против Польши начнем матч 11 на 11

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу сона ЧМ-2018.

«Главное – мы начнем 11 на 11. Мы надеемся на тех, кто к началу не был готов в лучшей форме, а это важные игроки. Нужно восстановить уверенность в себе, потому что мы знаем, что способны на многое. Нужна гармония в команде.

Да, бывают сложные моменты, но нужно быть единым кулаком. Это способствует оптимизму. Если матч пойдет хорошо, то мы сможем навязать поляком свою игру. Нам надо создавать моменты и нивелировать сильные стороны Польши», — отметил Пекерман, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

«Надо что-то менять, согласен. У нас очень богатый состав. Все в хорошей форме. Нужно учитывать много факторов. Конкретные фамилии не назову, но мы готовы к изменениям. Польша – это очень сильная команда. Там есть и личности и сильный коллективный футбол», — добавил тренер.

Напомним, в матче первого тура против Японии колумбийцы уже с 4-й минуты играли в меньшинстве после удаления Карлоса Санчеса и в итоге уступили со счетом 1:2.

Польша также проиграла в первом туре — 1:2 Сенегалу.