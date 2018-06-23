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    Пекерман: Главное, что против Польши начнем матч 11 на 11

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    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал предстоящую встречу со сборной Польши на ЧМ-2018.

    Хосе Пекерман
    Хосе Пекерман
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    «Главное – мы начнем 11 на 11. Мы надеемся на тех, кто к началу не был готов в лучшей форме, а это важные игроки. Нужно восстановить уверенность в себе, потому что мы знаем, что способны на многое. Нужна гармония в команде.

    Да, бывают сложные моменты, но нужно быть единым кулаком. Это способствует оптимизму. Если матч пойдет хорошо, то мы сможем навязать поляком свою игру. Нам надо создавать моменты и нивелировать сильные стороны Польши», — отметил Пекерман, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

    «Надо что-то менять, согласен. У нас очень богатый состав. Все в хорошей форме. Нужно учитывать много факторов. Конкретные фамилии не назову, но мы готовы к изменениям. Польша – это очень сильная команда. Там есть и личности и сильный коллективный футбол», — добавил тренер.

    Напомним, в матче первого тура против Японии колумбийцы уже с 4-й минуты играли в меньшинстве после удаления Карлоса Санчеса и в итоге уступили со счетом 1:2.

    Польша также проиграла в первом туре — 1:2 Сенегалу.

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