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    ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
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    Германия — Швеция: действующие чемпионы мира проиграли первый тайм

    Германия — Швеция 0:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Швеции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Швеции обыгрывает команду Германии (1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете F. Поединок проходит в Сочи.

    Тойвонен вывел шведов вперед
    Тойвонен вывел шведов вперед
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    По ходу практически всего тайма преимущество во владении мяча было у немцев, но шведская команда активно убегала в контратаки, тогда как взломать их оборону подопечным Йоахима Лева так и не удалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    На 32-й минуте Кроос обрезался при передаче и не вернулся в оборону. В итоге, Тойвонен ворвался в свободную зону, получил мяч от партнера и перекинул Нойера.

    Еще раньше мог забивать Берг — Нойер отразил его удар, а повтор показал, что Боатенг фолил на сопернике, но арбитр не назначил пенальти. За несколько секунд до свистка на перерыв Берг пробивал в падении головой, однако вновь Германию спас кипер «Баварии».

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