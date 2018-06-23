Германия — Швеция 0:1 после первого тайма

Сборнаяобыгрывает команду(1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете F. Поединок проходит в Сочи.

По ходу практически всего тайма преимущество во владении мяча было у немцев, но шведская команда активно убегала в контратаки, тогда как взломать их оборону подопечным Йоахима Лева так и не удалось.

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На 32-й минуте Кроос обрезался при передаче и не вернулся в оборону. В итоге, Тойвонен ворвался в свободную зону, получил мяч от партнера и перекинул Нойера.

Еще раньше мог забивать Берг — Нойер отразил его удар, а повтор показал, что Боатенг фолил на сопернике, но арбитр не назначил пенальти. За несколько секунд до свистка на перерыв Берг пробивал в падении головой, однако вновь Германию спас кипер «Баварии».

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