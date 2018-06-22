Неймару нужно играть в футбол, а не падать, заявил Уренья

Нападающий сборной Коста-Рики по футболузаявил, что бразильский форварддолжен придерживаться правил fair play и не симулировать.

Сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла костариканцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Во втором тайме арбитр сначала поставил пенальти за нарушение на Неймаре, но после видеопросмотра отменил его.

«Судья не прав, это не fair play. Надо играть в футбол, а не падать. Система VAR — это хорошо, иначе бы пенальти не отменили.

Думаю, я ещё могу попасть на мировое первенство, буду много работать. Будет другая, более молодая сборная.

Сейчас дома нас не будут сильно ругать. Всё-таки с Бразилией играли хорошо, но, конечно, хотелось большего», — сказал Уренья «Р-Спорт».

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Сборная Коста-Рики после этого поражения потеряла шансы на выход в плей-офф.