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    Неймару нужно играть в футбол, а не падать, заявил Уренья

    Сборная Коста-Рики Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Коста-Рики по футболу Маркос Уренья заявил, что бразильский форвард Неймар должен придерживаться правил fair play и не симулировать.

    Неймар
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    Сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла костариканцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

    Во втором тайме арбитр сначала поставил пенальти за нарушение на Неймаре, но после видеопросмотра отменил его.

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    • «Судья не прав, это не fair play. Надо играть в футбол, а не падать. Система VAR — это хорошо, иначе бы пенальти не отменили.

    Думаю, я ещё могу попасть на мировое первенство, буду много работать. Будет другая, более молодая сборная.

    Сейчас дома нас не будут сильно ругать. Всё-таки с Бразилией играли хорошо, но, конечно, хотелось большего», — сказал Уренья «Р-Спорт».

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    Сборная Коста-Рики после этого поражения потеряла шансы на выход в плей-офф.

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