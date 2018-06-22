Муса: Забить Аргентине не так трудно, если я на это настроюсь

Нападающий сборной Нигериипосле победы над командой Исландии поблагодарил своих партнеров и главного тренера

Сборная Нигерии в пятницу в Волгограде обыграла исландцев со счетом 2:0. Муса стал автором дубля и был признан лучшим игроком встречи.

«Не так просто забивать голы, но я хочу поблагодарить свою команду. Она мне отдавала передачи, да и тренер в меня поверил и поставил в состав.

Нам сейчас важно думать уже о другой игре», — цитирует Мусу «Р-Спорт».

В заключительном матче группового этапа «Суперорлы» сыграют с командой Аргентины, набравшей одно очко в двух встречах.

«Забить Аргентине не так трудно, если я на это настроюсь. У нас "группа смерти", с Аргентиной у нас будет "игра смерти".

Надо подготовиться к ней и выкладываться каждую секунду 90 минут матча», — заключил Муса.

Отметим, что в матче группового этапа ЧМ-2014 с Аргентиной, проигранного нигерийцыми со счетом 2:3, Муса оформил дубль.