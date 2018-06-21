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    Харейде: Австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне

    Сборная Дании Сборная Австралии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Дании Оге Харейде заявил, что его футболисты слишком часто теряли мяч в матче групповой стадии чемпионата мира в России с командой Австралии.

    Оге Харейде
    Оге Харейде
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    Встреча группы С, прошедшая в четверг в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

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    • «Австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. Мы слишком часто теряли мяч, они контратаковали.

    Мы знали, что австралийцы хорошо организованы. Франция их обыграла 2:1, и не такая уж убедительная это была победа.

    Если критики говорят, что мы не играем в полную силу, пусть говорят, что хотят. Нашу игру я буду обсуждать не с критиками, а с игроками», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Специалист рассказал, о чем говорил с судьей после матча.

    «(Андреаса) Корнелиуса схватили за майку, он упал. Но он сильный парень, просто встал и побежал дальше.

    Я считаю, судья должен был назначать штрафной. Я просто спросил судью об этом моменте», — добавил Харейде.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Дании набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы С, в активе австралийцев одно очко. В последней игре групповой стадии датчане 26 июня в Москве сыграют с французами.

    «Нам нужна как минимум ничья с французами. Австралийцы могут обыграть Перу, это вполне вероятно, но могут и проиграть.

    На данный момент мы первые в группе и после второго матча в нашей группе сегодня будем не ниже второго места.

    Думаю, в Москве будет решающий матч, и я надеюсь, мы пройдем в 1/8 финала», — заметил Харейде.

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