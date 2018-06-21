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    Дания и Австралия играют вничью после первого тайма

    Дания — Австралия — 1:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австралии Сборная Дании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Дании и Австралии завершили первый тайм матча второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча проходит в Самаре.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен
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    После первого тайма на табло горит счет 1:1.

    Дания вышла вперед на 7-й минуте матча — Кристиан Эриксен классно пробил из центра штрафной после передачи Николаи Йоргенсена.

    Австралия отыгралась на 38-й минуте. Австралийцы заработали пенальти за игру рукой у Юссуфа Поульсена, и одиннадцатиметровый уверенно реализовал Майл Единак.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.

    Напомним, в первом туре Дания обыграла Перу (1:0), а Австралия проиграла Франции (1:2).

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