Дания — Австралия — 1:1 после первого тайма

Сборныезавершили первый тайм матча второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча проходит в Самаре.

После первого тайма на табло горит счет 1:1.

Дания вышла вперед на 7-й минуте матча — Кристиан Эриксен классно пробил из центра штрафной после передачи Николаи Йоргенсена.

Австралия отыгралась на 38-й минуте. Австралийцы заработали пенальти за игру рукой у Юссуфа Поульсена, и одиннадцатиметровый уверенно реализовал Майл Единак.

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Напомним, в первом туре Дания обыграла Перу (1:0), а Австралия проиграла Франции (1:2).