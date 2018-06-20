ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба и Марио Фернандес23 брата. Россияне — о победе над Египтом
    Короче, ЧМ. 19 и 20 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 11:24
    • «Спартаку» нужен Ромуло
  • 10:27
    • В Госдуме раскритиковали Смолова и поблагодарили Мутко
  • 09:30
    • Главный тренер сборной Египта будет отправлен в отставку после ЧМ-2018
  • 08:44
    • «Арсенал» подписал голкипера сборной Германии
    Все новости спорта

    В Госдуме раскритиковали Смолова и поблагодарили Мутко

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев похвалил сборную России за игру в матче группового турнира ЧМ-2018 против Египта (3:1).

    Федор Смолов
    Федор Смолов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Матч оставил двоякие чувства: большой общей радости и переживаний за игру отдельных игроков. Главный тренер подготовил и настроил команду, ребята поймали кураж. Это самое главное. Даже мастерство не так важно, как психологический настрой и желание играть.

    Самедов и Дзюба очень порадовали. А вот что на поле делал Смолов — неясно: ни ударов по воротам, ни обыгрышей, пару моментов он просто растранжирил, на турнирах такого уровня болельщики ждут другой игры. Станиславу Черчесову и тренерскому штабу нужно сказать спасибо: за игру, за команду, за физическую и психологическую подготовку игроков.

  • 23 брата. Россияне — о победе над Египтом
  • Сбылась их детская мечта!
  • Сегодня

    • И Виталию Мутко надо сказать спасибо за подготовку к чемпионату мира: я видел как он несколько лет работал в круглосуточном режиме, проводил совещания в правительстве и в регионах. Если бы не было толкача такого уровня, и массы, сомневаюсь, что успели бы подготовиться к чемпионату мира», — приводит слова Дегтярева «Спорт-Экспресс».

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогах
  • 01:16
    •
  • Прогноз
  • Уругвай – Саудовская Аравия
  • 1,58
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Топ-11 кабриолетов с самыми быстро складывающимися крышамиСамые ликвидные автомобили 2017 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Роналду продолжит забивать на мундиале
  • Португалия – Марокко. Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Португальцы продолжат забивать
  • Португалия – Марокко. Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • Аравия не даст себя в обиду дважды
  • Уругвай – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 1,58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол Сборная России в плей-офф ЧМ-2018. Но есть нюансПолный расклад по группе A. Россия еще не совсем в плей-офф. Да и Египет еще не всё! 02:240
  • 08:23
    • Сорокин: Сборной России все равно, кого обыгрывать, команда набрала кураж
  • 08:10
    • СМИ: «Реал» приобрел голкипера сборной Украины
  • 07:44
    • Черданцев: Комментатор на ЧМ должен давать огонь, Слуцкий и Карпин не дают
    Фотогалерея ЧМ-2018. Польша — Сенегал 1:2Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу на ЧМ-2018. Фотогалерея матча Вчера в 19:56
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выстрелит ли «пушка» Роналду?
  • 4,32
    •
  • 11:51
    • Голкипер сборной Туниса покинул расположение команды
  • 11:45
    • Неймар вновь изменил имидж
  • 11:33
    • Газзаев: Гости ЧМ увидели, что страшные рассказы не имеют общего с реальностью
    Победа над Тунисом должна вселить Англии уверенность в своих силах Футбол Тяжелая победа должна помочь АнглииРеакция прессы на матч Тунис — Англия Вчера в 17:510
  • 07:32
    • Дзюба: Мы — 23 брата!
  • 07:07
    • Черчесов: Сейчас задача-максимум — хорошо выспаться
  • 22:51
    • Россия обыграла Египет и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие