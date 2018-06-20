В Госдуме раскритиковали Смолова и поблагодарили Мутко

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежипохвалил сборную России за игру в матче группового турнира ЧМ-2018 против Египта (3:1).

«Матч оставил двоякие чувства: большой общей радости и переживаний за игру отдельных игроков. Главный тренер подготовил и настроил команду, ребята поймали кураж. Это самое главное. Даже мастерство не так важно, как психологический настрой и желание играть.

Самедов и Дзюба очень порадовали. А вот что на поле делал Смолов — неясно: ни ударов по воротам, ни обыгрышей, пару моментов он просто растранжирил, на турнирах такого уровня болельщики ждут другой игры. Станиславу Черчесову и тренерскому штабу нужно сказать спасибо: за игру, за команду, за физическую и психологическую подготовку игроков.

И Виталию Мутко надо сказать спасибо за подготовку к чемпионату мира: я видел как он несколько лет работал в круглосуточном режиме, проводил совещания в правительстве и в регионах. Если бы не было толкача такого уровня, и массы, сомневаюсь, что успели бы подготовиться к чемпионату мира», — приводит слова Дегтярева «Спорт-Экспресс».