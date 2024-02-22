В рамках 21-го тура чемпионата Армении 24 февраля пройдет матч «Ноа» — «Урарту». Начало — 17:00 (мск). «Ноа» — «Урарту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноа»

Турнирное положение: «Ноа» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент она пребывает на 2 месте в таблице.

При этом атака команды выглядит весьма выгодно. В 43 матчах игрокам «Ноа» удалось отличиться 43 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке ереванцы дали бой «Зениту», расписав с питерцами сухую мировую.

Вообще, в 4 своих контрольных поединках ереванцы добыли 3 виктории. Причем команда ни разу не пропустила в свои ворота.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Ноа» не пропускал.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Ноа» сейчас на приличном ходу. Вероятнее всего, ереванцы будут всеми силами пытаться догнать «Пюник», отставание от которого составляет 6 очков.

При этом в нынешнем чемпионате «Ноа» еще не раза не играл вничью. В 20 матчах добыто 14 побед при 6 поражениях.

Стоит отметить, что «Ноа» традиционно сложно противостоит «Урарту». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.

«Урарту»

Турнирное положение: «Урарту» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 4 месте в таблице.

Команда Дмитрия Гунько забила 33 мяча, пропустив в свои ворота 30.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Урарту» всего лишь одна добытая виктория.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Урарту» еще поборется за попадание в топ-3. Правда, отставание от искомой позиции сейчас измеряется 8 очками.

Последний очный поединок с «Ноа» принес команде Гунько минимальную викторию.

Да и теряет очки «Урарту» уж слишком часто, причем в матчах не с самыми именитыми оппонентами.

В своем последнем поединке «Урарту» снова проиграл. Команда не сумела сдержать атаки московского «Локомотива» (1:2).

Статистика для ставок

«Ноа» обходится без ничьих в чемпионате

«Урарту» из 5 спаррингов выиграл лишь в одном

«Ноа» в 5 своих последних матчах не пропускал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.03.

Прогноз: «Ноа» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

«Ноа» сейчас борется за чемпионский титул, к тому же в последних матчах блистает надежностью тылов.

Ставка: Победа «Ноа» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71