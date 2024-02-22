«Ноа»
Турнирное положение: «Ноа» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент она пребывает на 2 месте в таблице.
При этом атака команды выглядит весьма выгодно. В 43 матчах игрокам «Ноа» удалось отличиться 43 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке ереванцы дали бой «Зениту», расписав с питерцами сухую мировую.
Вообще, в 4 своих контрольных поединках ереванцы добыли 3 виктории. Причем команда ни разу не пропустила в свои ворота.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Ноа» не пропускал.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Ноа» сейчас на приличном ходу. Вероятнее всего, ереванцы будут всеми силами пытаться догнать «Пюник», отставание от которого составляет 6 очков.
При этом в нынешнем чемпионате «Ноа» еще не раза не играл вничью. В 20 матчах добыто 14 побед при 6 поражениях.
Стоит отметить, что «Ноа» традиционно сложно противостоит «Урарту». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.
«Урарту»
Турнирное положение: «Урарту» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 4 месте в таблице.
Команда Дмитрия Гунько забила 33 мяча, пропустив в свои ворота 30.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Урарту» всего лишь одна добытая виктория.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Урарту» еще поборется за попадание в топ-3. Правда, отставание от искомой позиции сейчас измеряется 8 очками.
Последний очный поединок с «Ноа» принес команде Гунько минимальную викторию.
Да и теряет очки «Урарту» уж слишком часто, причем в матчах не с самыми именитыми оппонентами.
В своем последнем поединке «Урарту» снова проиграл. Команда не сумела сдержать атаки московского «Локомотива» (1:2).
Статистика для ставок
- «Ноа» обходится без ничьих в чемпионате
- «Урарту» из 5 спаррингов выиграл лишь в одном
- «Ноа» в 5 своих последних матчах не пропускал
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.03.
Прогноз: «Ноа» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.
«Ноа» сейчас борется за чемпионский титул, к тому же в последних матчах блистает надежностью тылов.
Ставка: Победа «Ноа» в 1 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 3 и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.71