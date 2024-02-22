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    «Ноа» — «Урарту». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Урарту»
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    «Урарту»
    В рамках 21-го тура чемпионата Армении 24 февраля пройдет матч «Ноа» — «Урарту». Начало — 17:00 (мск). «Ноа» — «Урарту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 22 Февраля 2024 года
    Ноа
  • Ереван
    •  Ноа 17:00 Урарту Урарту
  • Ереван
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    «Ноа»

    Турнирное положение: «Ноа» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент она пребывает на 2 месте в таблице.

    При этом атака команды выглядит весьма выгодно. В 43 матчах игрокам «Ноа» удалось отличиться 43 точными ударами.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке ереванцы дали бой «Зениту», расписав с питерцами сухую мировую.

    Вообще, в 4 своих контрольных поединках ереванцы добыли 3 виктории. Причем команда ни разу не пропустила в свои ворота.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Ноа» не пропускал.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Ноа» сейчас на приличном ходу. Вероятнее всего, ереванцы будут всеми силами пытаться догнать «Пюник», отставание от которого составляет 6 очков.

    При этом в нынешнем чемпионате «Ноа» еще не раза не играл вничью. В 20 матчах добыто 14 побед при 6 поражениях.

    Стоит отметить, что «Ноа» традиционно сложно противостоит «Урарту». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    «Урарту»

    Турнирное положение: «Урарту» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на 4 месте в таблице.

    Команда Дмитрия Гунько забила 33 мяча, пропустив в свои ворота 30.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Урарту» всего лишь одна добытая виктория.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Урарту» еще поборется за попадание в топ-3. Правда, отставание от искомой позиции сейчас измеряется 8 очками.

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    Последний очный поединок с «Ноа» принес команде Гунько минимальную викторию.

    Да и теряет очки «Урарту» уж слишком часто, причем в матчах не с самыми именитыми оппонентами.

    В своем последнем поединке «Урарту» снова проиграл. Команда не сумела сдержать атаки московского «Локомотива» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Ноа» обходится без ничьих в чемпионате

    • «Урарту» из 5 спаррингов выиграл лишь в одном

    • «Ноа» в 5 своих последних матчах не пропускал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.03.

    Прогноз: «Ноа» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Ноа» сейчас борется за чемпионский титул, к тому же в последних матчах блистает надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Ноа» в 1 тайме за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 3 и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71

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    «Ноа» — «Урарту»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Урарту» сразу несдобровать?
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