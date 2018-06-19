Коутиньо: Надо быть сфокусированными и сильными, чтобы победить Коста-Рику

Матч состоится 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
«Надо быть сфокусированными и сильными, чтобы выиграть у сборной Коста-Рики.
Какой будет этот матч, узнаем в день игры, но это будет тяжелая игра, как и любая другая игра на чемпионате мира.
Надо быть очень осторожными, но мы найдем, как прорвать их оборону, а также лучший способ для защиты. Для всех ситуаций мы будем готовы.
Неймар — храбрый игрок, который создает хорошие, голевые моменты, от него всегда исходит помощь на поле.
Все в команде идут за ним, но мы сфокусированы на командой игре — это самое важное, что может быть. Мы сделаем все, что от нас зависит для общей цели — победы», — цитирует ТАСС Коутинью.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Сборная Бразилии выступает в группе E. Первый матч против команды Швейцарии она сыграла вничью 1:1.
В оставшихся встречах бразильцы сыграют со сборными Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, «Спартак»).