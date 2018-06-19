Колумбия — Япония: Фалькао — в основе, Хонда остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные

Колумбия: Оспина, Мурильо, Ариас, Санчес, Фалькао, Куадрадо, Лерма, Мохика, Кинтеро, Искьердо, Санчес.

Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако, Хасэбэ, Сакаи, Йосида.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Дамир Скомина из Словении. Поединок состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 15:00 по Москве.

Матч Колумбия — Япония — стартовый для обеих команд в группе H. Позже сегодня в этом же квартете Польша сразится с Сенегалом (прогноз).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Колумбии. Коэффициент на ее успех — 1,89. Победа Японии оценивается в среднем в 5,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.