Крепкие «львы» помучают «белых орлов»

В рамках первого тура в группе Н на чемпионате мира 2018 сборная Польши 19 июня примет сборную Сенегала. Начало матча запланировано на 18:00 по Москве. Прогноз на Польша – Сенегал.

Польша

Команда Адама Навалки на уровне провела отборочный этап, выиграв свою группу с отрывом в пять очков от сборной Дании. За десять матчей отбора сборная Польши потерпела всего одно поражение, зато какое – тот разгром 0:4 от упомянутых датчан, наверняка до сих пор снится Навалке в кошмарах.

Подготовку к чемпионату мира поляки начали не очень. За вялой ничьей против Уругвая последовало два поражения: Мексике и Нигерии (по 0:1). Но потом в трех завершающих играх «белые орлы» добыли две победы и сыграли вничью против сборной Чили.

В двух матчах из этих трех подопечные Навалки делали ставку на первый тайм. Так, против Южной Кореи (победа 3:2) сборная Польши за первые 45 минут направляла в створ 80% своих ударов, за вторые – всего 16,7%.

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Против чилийцев так и вовсе вторая половина прошла для поляков без попаданий по рамке ворот соперника. С Литовцами силы распределились поровну, однако стоит учитывать, что во втором тайме Навалка произвел шесть замен, а один из двух голов был забит с пенальти.

Сенегал

«Львы Таранги» тоже очень хорошо провели отбор. За шесть поединков подопечные Алью Сиссе ни разу не проиграли и пропустили всего три гола. Возможно, именно отсутствие сопротивления не дало сборной Сенегала возможности качественнее подготовиться к чемпионату мира.

Хотя, несмотря на всего одну победу в пяти товарищеских матчах, нельзя сказать, что сенегальцы в плохой форме. Ведь за это время было всего одно поражение – Хорватам – да и то, что называется, на волоске.

В том поединке Сенегал забил первым, а ничью после отыгранного хорватами гола не смог удержать в последние 12 минут игры. Первый тайм «львы Таранги» и вовсе не дали «шашечным» хотя бы раз попасть по своим воротам.

Еще были три «низовых» ничьи против крепких Узбекистана (1:1), Боснии и отчаянного Люксембурга (по 0:0). Следить за статистикой в этих матчах довольно сложно. Против, Узбекистана, например, ее вообще не считали. Равно как и в последнем поединке против сборной Южной Кореи.

Прогноз

Сенегал довольно крепок в обороне, физически силен и вынослив. Сборная Польши тоже не из хлюпиков – но гораздо менее осторожна в защите. За десять матчей европейского отбора поляки «глотнули» 14 голов. Но четыре из них, напомним, были пропущены в непонятном поединке против Дании.

А так выходит в среднем гол за игру. Плюс обратим Ваше внимание, что за квалификационные матчи поляки получали в среднем 0,9 желтых карточек за матч, в то время как Сенегал – 1,88.

Исходя из этого предлагаем поставить на «ТМ 2,5» 1,62 и «Желтые карточки: П2» за 2,16.