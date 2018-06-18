Агент: Главный вклад в развитие Головина внес Леонид Слуцкий

Известный агентсчитает, что полузащитник ЦСКА и сборной Россииготов к переходу в европейский топ-клуб.

«На мой взгляд, Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб. Он держит определенную планку уже два года, одинаково хорошо выглядит в матчах Лиги чемпионов и в условной игре РФПЛ с "Амкаром". В 22 года он стал лидером своей сборной, и это говорит о многом.

Считаю, что главный вклад в его развитие внес Леонид Слуцкий. Он постепенно вводил Сашу в состав, а в 2016 году стал выпускать игрока в стартовом составе, несмотря на высочайшую конкуренцию в средней линии ЦСКА. Затем Слуцкий взял парня на Евро-2016, где он смог прочувствовать атмосферу большого турнира. Во многом благодаря тому опыту Головин так здорово смотрится на ЧМ-2018.

У Головина высокий футбольный IQ, поэтому он способен проявить себя в любом чемпионате, включая английскую Премьер-лигу. Чемпионат Италии тоже отлично подходит для него. Безусловно, ему есть в чем прибавлять, но в более сильной команде он сможет ещё быстрее прогрессировать», — приводят слова Варги «Известия».