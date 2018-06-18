«Ювентус» предложит ЦСКА процент с последующей продажи Головина

«Ювентус» продолжает вести переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России, информирует Tuttosport.

Генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта 18 и 19 июня проведет очередной раунд переговоров по поводу перехода 22-летнего хавбека.

По данным источника, «Ювентус» предложит ЦСКА определенный процент с последующей продажи футболиста, личный контракт с которым уже согласован. Зарплата россиянина составит порядка 2 миллионов в год.

До начала ЧМ-2018 ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. «Ювентус» хотел приобрести игрока за 15 миллионов, но теперь может увеличить свое предложение.

Конкурентами «старой синьоры» в борьбе за Головина являются «Арсенал», «Монако» и «Барселона».

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач, и был назван лучшим игроком ЦСКА в чемпионате-2017/18.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.