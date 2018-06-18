ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцарцы остановили НеймараНеймар не смог зажечь, как Роналду
    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 10:12
    • «Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля
  • 10:07
    • Веснина вернулась в топ-50 рейтинга WTA
  • 08:47
    • «Ювентус» предложит ЦСКА процент с последующей продажи Головина
  • 08:33
    • Дзюба о жесте Черчесова: Тренер, видимо, обозначил, что понял меня
    Все новости спорта

    «Ювентус» предложит ЦСКА процент с последующей продажи Головина

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь РФПЛ
    «Ювентус» продолжает вести переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина, информирует Tuttosport.

    Александр Головин
    Александр Головин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта 18 и 19 июня проведет очередной раунд переговоров по поводу перехода 22-летнего хавбека.

    По данным источника, «Ювентус» предложит ЦСКА определенный процент с последующей продажи футболиста, личный контракт с которым уже согласован. Зарплата россиянина составит порядка 2 миллионов в год.

    До начала ЧМ-2018 ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. «Ювентус» хотел приобрести игрока за 15 миллионов, но теперь может увеличить свое предложение.

    Конкурентами «старой синьоры» в борьбе за Головина являются «Арсенал», «Монако» и «Барселона».

    Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач, и был назван лучшим игроком ЦСКА в чемпионате-2017/18.

    В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

  • По теме
  • Головину нужно в «Ювентус»
  • 15/06/2018 в 13:52
    •
  • Прогноз
  • Бельгия – Панама
  • 1,57
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Названы лучшие автомобильные марки и модели 2018 годаСамые экономичные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли Швеция свой класс в матче с Южной Кореей?
  • Швеция – Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2,07
    •
  • Два варианта зацепок для «дьяволов»
  • Бельгия – Панама. Прогноз и ставки
  • 1,57
    •
  • Бельгийцы поймают панамцев «в положение»
  • Бельгия – Панама. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия - Швейцария 1:1Сборной Бразилии не удалось удержать преимущество над Швейцарией в стартовом матче на чемпионате мира. 02:03
  • 07:23
    • «Зенит» предложил Баделю 3,5 млн евро в год
  • 07:10
    • Неймар избежал травмы     Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Александар Коларов — автор победного гола Футбол Коларов одной левой уложил Коста-РикуКоста-Рика в атаке ничего не смогла создать, а Навас пропустил после отличного удара Коларова Вчера в 20:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 09:56
    • Хомуха призвал молодых футболистов брать пример с Головина
  • 09:43
    • Мертенс отклонил предложения от «Шальке» и китайских клубов
  • 09:29
    • Агент: Главный вклад в развитие Головина внес Леонид Слуцкий
    Фотогалерея ЧМ-2018. Германия - Мексика 0:1Сборная Мексики сенсационно одолела команду Германии в первом туре группового этапа чемпионата мира в России 1:0. Фотогалерея Вчера в 21:03
  • 22:55
    • Сборная Бразилии не справилась с Швейцарией на старте ЧМ-2018
  • 19:51
    • Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018
  • 09:09
    • «Шахтер» усилился экс-игроком «Динамо»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие