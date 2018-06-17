Очоа: В матче с Германией нам удалось показать даже больше того, на что мы способны

В воскресенье сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0 во встрече группы F, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».
«Мы довольны, что набрали три очка в таком большом матче против очень сильного соперника. Нужно отдать должное всем игрокам – мы здорово защищались и хорошо атаковали.
Когда играешь против действующего чемпиона мира, то нужно показать даже больше того, на что ты способен. И нам это удалось», — сказал Очоа агентству «Р-Спорт».
В другом матче группы F встретятся команды Швеции и Южной Кореи. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Во втором туре сборная Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону сыграет с Южной Кореей, а команда Германии в этот же день встретится в Сочи со Швецией.