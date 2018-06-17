Очоа: В матче с Германией нам удалось показать даже больше того, на что мы способны

Вратарь сборной Мексикизаявил, что его команда превзошла саму себя, добившись победы над сборной Германии в матче чемпионата мира по футболу в России.

В воскресенье сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0 во встрече группы F, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».

«Мы довольны, что набрали три очка в таком большом матче против очень сильного соперника. Нужно отдать должное всем игрокам – мы здорово защищались и хорошо атаковали.

Когда играешь против действующего чемпиона мира, то нужно показать даже больше того, на что ты способен. И нам это удалось», — сказал Очоа агентству «Р-Спорт».

В другом матче группы F встретятся команды Швеции и Южной Кореи. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Во втором туре сборная Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону сыграет с Южной Кореей, а команда Германии в этот же день встретится в Сочи со Швецией.