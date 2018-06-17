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    ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    Крстаич: Сборная Сербии бережет Митровича на следующие игры

    Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
    Главный тренер команды Сербии Младен Крстаич заявил, что его футболисты смогли нейтрализовать сильные стороны сборной Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира в России.

    Младен Крстаич
    Младен Крстаич
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    Сербы в воскресенье в Самаре обыграли команду Коста-Рики со счетом 1:0.

  • ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    • «Темп у игры был хороший все 90 минут. Мы доминировали, потом Коста-Рика постаралась доминировать.

    Они провели хороший матч, но наша оборона была на своем месте и нейтрализовала сильные стороны соперников, которые были нам известны еще до игры.

    Шансами либо пользуешься, либо упускаешь их, и я не могу сказать, что мы были эгоистичными. Мы всегда подчеркивали, что мы должны быть едины и компактны, едины в обороне и атаке.

    Что касается Митровича, то все знают его качества, но ему просто не хватило удачи сегодня. Мы бережем его на следующие игры – он очень важный элемент на поле, как в атаке, так и в обороне», — заявил Крстаич агентству «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Следующий матч на турнире сербы проведут 22 июня в Калининграде со сборной Швейцарии.

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