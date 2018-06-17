Крстаич: Сборная Сербии бережет Митровича на следующие игры

Главный тренер команды Сербиизаявил, что его футболисты смогли нейтрализовать сильные стороны сборной Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира в России.

Сербы в воскресенье в Самаре обыграли команду Коста-Рики со счетом 1:0.

«Темп у игры был хороший все 90 минут. Мы доминировали, потом Коста-Рика постаралась доминировать.

Они провели хороший матч, но наша оборона была на своем месте и нейтрализовала сильные стороны соперников, которые были нам известны еще до игры.

Шансами либо пользуешься, либо упускаешь их, и я не могу сказать, что мы были эгоистичными. Мы всегда подчеркивали, что мы должны быть едины и компактны, едины в обороне и атаке.

Что касается Митровича, то все знают его качества, но ему просто не хватило удачи сегодня. Мы бережем его на следующие игры – он очень важный элемент на поле, как в атаке, так и в обороне», — заявил Крстаич агентству «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Следующий матч на турнире сербы проведут 22 июня в Калининграде со сборной Швейцарии.