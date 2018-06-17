Коларов чувствовал, что может красиво забить Коста-Рике

Капитан сборной Сербиизаявил, что надеялся забить красивый гол со штрафного в матче чемпионата мира по футболу против команды Коста-Рики.

Сборная Сербии в своем первом матче чемпионата мира на групповом этапе нанесла поражение команде Коста-Рики со счетом 1:0.

Коларов стал автором единственного мяча в матче, поразив ворота Кейлора Наваса со штрафного на 56-й минуте, также он был признан игроком матча.

«Конечно, где-то в голове у меня это сидело (красивый гол), но прежде всего, я хотел, чтобы мы сыграли хорошо, как команда.

Именно так все и шло, мы демонстрировали все, что могли. Тренер хорошо подготовил нас, он знал, что стандартные положения – наша хорошая сторона.

Как капитан я удовлетворен, эту победу хочу посвятить (спортивному) директору нашей футбольной ассоциации Горану Буневчевичу.

У него недавно были проблемы со здоровьем и это послание мы хотим передать ему – мы с ним, мы поддерживаем его», — приводит слова Коларова «Р-Спорт».

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По словам защитника, несмотря на победу, сербы чемпионат мира «еще не завершили». Следующий матч на турнире команда Младена Крстаича проведут 22 июня в Калининграде со сборной Швейцарии.

«Со Швейцарией, как мне кажется, у нас будет самый сложный матч. Конечно, мы хотим выиграть. Посмотрим, как получится в игре», — отметил капитан сербской команды.