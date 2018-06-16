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    • Гол Поульсена принес сборной Дании победу над Перу
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    Поульсен: Дания здорово начала турнир

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Перу Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал победу над Перу (1:0) в матче группового этапа ЧМ-2018.

    Юссуф Поульсен
    Юссуф Поульсен
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    «Мы не планировали играть вторым номером. Изначально мы должны были высоко прессинговать, но у нас не всегда получалось накрывать развитие атак перуанцев. Мы сыграли очень хорошую игру, но они заставили нас так играть.

    В перерыве матча тренер сказал прессинговать повыше, чтобы их атаки не могли развиваться. Думаю, у нас это получилось. В течение первых 15 минут второго тайма у нас были хорошие голевые моменты, в том числе забитый гол. Последние минут 5–10 было очень тяжело, нам приходилось просто отбиваться.

    Сначала арбитр не решился поставить пенальти, потом пошёл смотреть повтор и принял решение, что фол всё-таки был. Соглашусь. Скорее всего, пенальти был.

    Конечно, чувство, когда приносишь победу своей команде, особенное. Великолепный день. Это моя первая игра на чемпионате мира, я сразу смог забить гол и был признан лучшим игроком матча.

    Матч против Австралии? Будет совершенно другая игра, другая команда. Мы концентрировались на подготовке к матчу с Перу. Завтра или послезавтра уже будем готовиться к Австралии. Мы набрали три очка в стартовом матче, что даёт нам хорошие шансы дальше пробиться. Мы здорово начали турнир», — цитирует Поульсена «Чемпионат».

    Следующую игру датчане проведут против Австралии 21 июня в Самаре.

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