Поульсен: Дания здорово начала турнир

Нападающийпрокомментировал победу над(1:0) в матче группового этапа ЧМ-2018.

«Мы не планировали играть вторым номером. Изначально мы должны были высоко прессинговать, но у нас не всегда получалось накрывать развитие атак перуанцев. Мы сыграли очень хорошую игру, но они заставили нас так играть.

В перерыве матча тренер сказал прессинговать повыше, чтобы их атаки не могли развиваться. Думаю, у нас это получилось. В течение первых 15 минут второго тайма у нас были хорошие голевые моменты, в том числе забитый гол. Последние минут 5–10 было очень тяжело, нам приходилось просто отбиваться.

Сначала арбитр не решился поставить пенальти, потом пошёл смотреть повтор и принял решение, что фол всё-таки был. Соглашусь. Скорее всего, пенальти был.

Конечно, чувство, когда приносишь победу своей команде, особенное. Великолепный день. Это моя первая игра на чемпионате мира, я сразу смог забить гол и был признан лучшим игроком матча.

Матч против Австралии? Будет совершенно другая игра, другая команда. Мы концентрировались на подготовке к матчу с Перу. Завтра или послезавтра уже будем готовиться к Австралии. Мы набрали три очка в стартовом матче, что даёт нам хорошие шансы дальше пробиться. Мы здорово начали турнир», — цитирует Поульсена «Чемпионат».

Следующую игру датчане проведут против Австралии 21 июня в Самаре.