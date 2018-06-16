Моуринью: Нереализованный пенальти подействовал на Месси

Лионель Месси
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Стартовый матч сборных на турнире прошел в субботу, 16 июня, на стадионе «Спартак» в Москве. Удар с пенальти в исполнении Месси парировал Ханнес Тор Хальдорссон.
«У Месси была возможность реализовать одиннадцатиметровый в тот момент, когда это было нужнее всего. Эта неудача подействовала на него.
Он снова предпринимал попытки забить, но этого сделать не удалось. В основном против него играли втроём, но были моменты, когда ему удавалось оставаться с одним защитником», — приводит слова Моуринью RT на русском.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород).