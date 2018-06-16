Моуринью: Нереализованный пенальти подействовал на Месси

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал игру нападающего сборной Аргентиныв матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Исландии (1:1).

Стартовый матч сборных на турнире прошел в субботу, 16 июня, на стадионе «Спартак» в Москве. Удар с пенальти в исполнении Месси парировал Ханнес Тор Хальдорссон.

«У Месси была возможность реализовать одиннадцатиметровый в тот момент, когда это было нужнее всего. Эта неудача подействовала на него.

Он снова предпринимал попытки забить, но этого сделать не удалось. В основном против него играли втроём, но были моменты, когда ему удавалось оставаться с одним защитником», — приводит слова Моуринью RT на русском.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород).