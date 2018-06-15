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    Жирков: Не знаю, был ли Головин лучшим на поле

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    Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче ЧМ-2018.

    Юрий Жирков
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    «Хорошо, что выиграли первый матч. Показали хорошую игру, забили много мячей. Так что надо продолжать в том же духе.

    Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать игру, ошибки в обороне.

    Не знаю, был ли Головин лучшим на поле – все хорошо сыграли и были героями. И Черышев, и Головин, и остальные, кто забивал. Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, но это только первая игра, надо продолжать.

    80 тысяч зрителей? В чемпионате России тоже собирается много болельщиков: и в Питере, и на других стадионах, на том же "Спартаке". Волнение в первой игре у всех присутствовало, но, думаю, мы с этим справились.

    Знаете, можно не выиграть второй матч, проиграть третий и в итоге не выйти из группы. Так что будем надеяться, что все следующие матчи станем проводить так же, как первый. Конечно, выдохнули после первого – все-таки смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось», – цитирует Жиркова «Матч ТВ».

    Следующий матч россияне проведу с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

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