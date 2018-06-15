Табарес: У Суареса не все получалось, но и у Пеле с Марадоной были неудачные матчи

Главный тренер сборной Уругваяподелился впечатлениями после минимальной победы над Египтом (1:0) в первом матче группового турнира чемпионата мира, отметив высокий уровень соперника.

«Главное, что набрали три очка. Вчера я говорил о том, что Уругвай не побеждал в первом матче с 1970 года. Теперь эта "традиция" в прошлом, и мы полны желания продолжить успех. Конечно, нам есть что исправлять.

Но Египет показал себя серьезной командой, здорово накрывал нас в центральной зоне. Все говорили про Салаха, но, как видите, египтяне и без него провели замечательный матч. Это лишний раз доказывает, что в футболе важнее не звезды, а командная игра.

Мы ведь порой играли без Кавани и Суареса, но все равно побеждали. Да и сегодня они не забили. Возможно, у Суареса сегодня далеко не все получалось.

Но, во-первых, у соперника был очень хорош вратарь. А во-вторых, у Пеле, Марадоны и у Месси тоже хватало не самых удачных матчей», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».