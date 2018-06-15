Рамос сравнил пребывание на ЧМ-2018 с похоронами

Капитан сборной Испаниипрокомментировал отставкус поста главного тренера.

«Такое ощущение, что мы на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно двигаться вперед, притом как можно скорее.

Очевидно, момент с отставкой главного тренера был неприятным. Хулен Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее всего личного.

Мы не должны больше концентрироваться на этом. Скоро играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все произошедшее, тем лучше для нас.

Я приехал на ЧМ-2018 с мечтой. Это первый турнир, где я буду капитаном сборной. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее», – приводит слова Рамоса Mirror.