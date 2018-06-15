ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинГоловину нужно в «Ювентус»
  • 20:06
    • Иран благодаря автоголу обыграл Марокко
  • 20:01
    • Португалия и Испания огласили стартовые составы
  • 19:37
    • Сампаоли огласил состав сборной Аргентины на матч с Исландией
  • 19:25
    • СМИ: Бэйл решил остаться в «Реале»
  • 18:28
    • Головин: Говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней
    Все новости спорта

    Арит: Марокканцам надо поскорее забыть поражение от Ирана

    Сборная Марокко Сборная Ирана Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Футболист сборной Марокко Амин Арит, признанный лучшим игроком матча чемпионата мира 2018 года против команды Ирана, заявил, что его команда должна побыстрее стереть из памяти поражение в стартовом матче.

    Амин Арит
    Амин Арит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Марокко уступила в матче чемпионата мира иранцам со счетом 0:1 после гола, забитого игроком марокканской команды Азизом Бухаддузом в свои ворота на 90+5 минуте.

    «Конечно, лучше было бы победить. У нас было немало возможностей, чтобы забить, мы могли сыграть лучше. Но у нас не получилось поразить ворота соперника.

    Нас ожидают сложные матчи, нам нужно всеми правдами и неправдами как-то забыть это поражение. Впереди у нас игры с испанцами и португальцами, теперь надо проявлять себя там», — сказал Арит агентству «Р-Спорт».

  • По теме
  • Ради справедливости. ФИФА будет считать рейтинг по-новому
  • 12/06/2018 в 14:04
    •
  • Прогноз
  • Португалия – Испания
  • 1,75
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные люксовые автомобили 2018 годаДвухтонные тенденции: топ-15 автомобилей с контрастными крышами
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли голами фавориты группы B?
  • Португалия – Испания. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • Сильнее ли испанцы действующих чемпионов Европы?
  • Португалия – Испания. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Французы несколько раз огорчат австралийцев
  • Франция – Австралия. Прогноз и ставки
  • 2,01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сорная Исландии Футбол Кто к нам с мячом придет? ИсландияГудьонсен и Сигурдссон, четвертьфинал Евро-2016 и дебют на ЧМ-2018. История сборной Исландии по футболу 12:170
  • 17:42
    • «Сантос» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Родриго
  • 17:04
    • Египет без Салаха не удержал ничью в матче с Уругваем
  • 16:35
    • СМИ: ЦСКА арендует бразильского защитника
    Фотогалерея ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1«Одногруппники» России, сборные Египта и Уругвая, сыграли свой первый матч на ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Фотогалерея 16:41
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вердаско и Гаске идут дальше
  • 5,09
    •
  • 21:22
    • Арит: Марокканцам надо поскорее забыть поражение от Ирана
  • 21:10
    • Ренар: Пошли на риск, чтобы выиграть, но нас положили на лопатки
  • 20:56
    • Наставник сборной Нигерии: Мы хорошо знакомы с Россией — играли здесь в Краснодаре
    Пеле Футбол Лучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 1Рассказываем о судьбах футболистов, которые были признаны лучшими молодыми игроками чемпионатов мира 14:260
  • 16:20
    • «Анжи» подал документы для участия в РФПЛ
  • 16:07
    • Стало известно, кто будет помогать Семаку в «Зените»
  • 15:49
    • Египет и Уругвай играют вничью после первого тайма
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие