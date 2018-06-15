Арит: Марокканцам надо поскорее забыть поражение от Ирана

Футболист сборной Марокко, признанный лучшим игроком матча чемпионата мира 2018 года против команды Ирана, заявил, что его команда должна побыстрее стереть из памяти поражение в стартовом матче.

Сборная Марокко уступила в матче чемпионата мира иранцам со счетом 0:1 после гола, забитого игроком марокканской команды Азизом Бухаддузом в свои ворота на 90+5 минуте.

«Конечно, лучше было бы победить. У нас было немало возможностей, чтобы забить, мы могли сыграть лучше. Но у нас не получилось поразить ворота соперника.

Нас ожидают сложные матчи, нам нужно всеми правдами и неправдами как-то забыть это поражение. Впереди у нас игры с испанцами и португальцами, теперь надо проявлять себя там», — сказал Арит агентству «Р-Спорт».