Экс-тренер «Ростова» назвал сборную Саудовской Аравии «колхозом»

Бывший главный тренер «Ростова»прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия ЧМ-2018.

«А как Саудовская Аравия вообще могла попасть на чемпионат мира? Нет, я серьезно. Что эти люди делают на этом турнире? И я поражаюсь, как Германия обыграла этот колхоз со счетом 2:1?!

До матча я не мог поверить, что мы забьем аж пять голов. Но когда увидел, что из себя представляют гости … До счета 2:0 думал, что это команда уровня "Тамбова", "Балтики" и так далее. Мне кажется, даже "Факел", который по спортивному принципу покинул ФНЛ, справился бы с Аравией. Ну просто колхоз!

Ну а что? Колхоз, совхоз и все в таком роде. Команда, которая абсолютно не умеет играть в обороне. Да они еще и не хотят защищаться! Перепуганный вратарь. Владели мячом, ну а что толку? Акинфеев первый раз коснулся рукавичками мяча на 85-й минуте! На месте Черчесова я бы Игоря оставил после игры еще тренироваться. Акинфеев даже не вспотел (улыбается).

Есть ли уверенность, что выйдем из группы? Подождите! Я же сказал, что ребят нужно похвалить за победу. Но не переоценивайте этот результат. Саудовская Аравия – колхоз. Разве Египет и Уругвай ее не обыграют? Тоже по три очка наберут.

Многое решится во втором туре. Ждем матча Россия – Египет. Хочу призвать СМИ. Не лейте елей! Ребята должны сами понять, что обыграли слишком слабого соперника и тщательно подготовиться к следующей встрече», – сказал Андреев «Спорт-Экспрессу».