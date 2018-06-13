Защитник сборной Франции рискует пропустить ЧМ-2018

Джибриль Сидибе
toutsurlefoot.com
Несмотря на попадание в окончательную заявку команды, игрок «Монако» до сих пор не провел ни одной тренировки в общей группе.
Сидибе никак не может полностью восстановиться от травмы колена, полученной еще в апреле. За несколько дней до игры с Австралией он жалуется на боль.
Официальных комментариев по этому поводу не было, но сохраняется вероятность того, что Дидье Дешаму придется доверить правый фланг обороны кому-то другому.
В резерве у Дешама есть молодой защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар. Также можно экстренно вызвать Матье Дебюши.