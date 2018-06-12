Туринское издание Tuttosport опубликовала материал о потенциальном новичке «Ювентуса»

Александр Головин на первой полосе Tuttosport tuttosport.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Фотография 22-летнего россиянина размещена на первой полосе свежего номера газеты. Название статьи – «Он достоин Юве».

Статью написал один из репортеров Tuttosport в России, который попытался раскрыть все секреты молодого игрока ЦСКА.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» в ближайшие дни намерен сделать «армейцам» первое предложение о переходе футболиста, сумма которого составит 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах российской Премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.