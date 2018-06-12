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    Головин — на первой полосе Tuttosport

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    Туринское издание Tuttosport опубликовала материал о потенциальном новичке «Ювентуса» Александре Головине.

    Александр Головин на первой полосе Tuttosport
    Александр Головин на первой полосе Tuttosport
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  • Фотография 22-летнего россиянина размещена на первой полосе свежего номера газеты. Название статьи – «Он достоин Юве».

    Статью написал один из репортеров Tuttosport в России, который попытался раскрыть все секреты молодого игрока ЦСКА.

    Ранее появилась информация, что «Ювентус» в ближайшие дни намерен сделать «армейцам» первое предложение о переходе футболиста, сумма которого составит 18 миллионов евро.

  • «Ювентус» сделает предложение о трансфере Головина в ближайшие дни
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    • В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах российской Премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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