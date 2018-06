В Чехии состоялся прощальный матч Томаша Росицки

Легендарный чешский футболистпровел прощальный поединок в Праге.

На поле сошлись сборная Чехии и сборная мира — в итоге разгромную победу одержала чешская национальная команда со счетом 5:2, состоящая из ветеранов.

Один из голов в этой встрече забил сын 37-летнего полузащитника.

Росицки начал и закончил карьеру в пражской «Спарте», также провел 5 лет в дортмундской «Боруссии» и 10 — в «Арсенале».

I always enjoyed Tomas Rosicky, and now he's created one of the best on-pitch father-son moments. All the feels. #LittleMozart pic.twitter.com/svnsDaraZn