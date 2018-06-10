«Реал» готов платить Роналду 32,5 млн евро в год

«Реал» намерен сохранить форварда, который принял решение покинуть клуб из-за разногласий с президентом

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Мадридцы предложили 33-летнему португальцу повышение зарплаты до 25 миллионов евро в год. Еще 7,5 миллионов нападающий может заработать в качестве бонусов. 2 миллиона Роналду получит за победу в Лиге чемпионов, 1,5 миллиона – за победу в Ла Лиге, по 1 миллиону – за победу в Кубке Испании, выигрыш «Золотого мяча» и приза лучшему игроку мира по версии ФИФА. По 500 тысяч евро португалец заработает, если станет лучшим бомбардиром Примеры и сыграет определенное количество матчей в сезоне.

Таким образом, Роналду может получить за один сезон 32,5 миллиона евро, пишет Cadena Cope.

Оклады Лионеля Месси («Барселона») и Неймара (ПСЖ), тем не менее, превышают данную сумму.

Контракт Роналду с «Реалом» завершится 30 июня 2021 году.

В минувшем сезоне португалец провел в составе «сливочных» 44 игры, в которых забил 44 мяча, и в третий раз подряд выиграл с мадридцами Лигу чемпионов.