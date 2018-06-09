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    • СМИ: «Реал» готов продать Роналду за 200 млн евро
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    СМИ: «Реал» готов продать Роналду за 200 млн евро

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    Мадридский «Реал» готов продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает El Mundo.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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  • По данным Record, Роналду принял окончательное и бесповоротное решение покинуть «Реал», т.к. разочарован поведением президента клуба Флорентино Переса.

    В СМИ также появилась информация об интересе к игроку со стороны ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Ювентуса», но, невзирая на слухи относительно интереса к Роналду, конкретных предложений «Реал» пока не получал.

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    • В контракте 33-летнего португальца прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро, однако руководство «бланкос» готово отпустить игрока за 200 млн евро.

    Контракт Роналду с «Реалом» завершится 30 июня 2021 году.

    В минувшем сезоне португалец провел в составе «сливочных» 44 игры, в которых забил 44 мяча, и в третий раз подряд выиграл с мадридцами Лигу чемпионов.

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