СМИ: Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал»

Криштиану Роналду
record.pt
По информации португальского издания, футболист разочарован поведением президента клуба Флорентино Переса.
Перес должен был улучшить условия контракта Роналду , но так и не сделал этого, несмотря на устную договоренность.
Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес накануне сообщил агенту Роналду Жорже Мендешу, что клуб не готов принять условия форварда.
В минувшем сезоне Роналду провел в составе «Реала» 44 матча, в которых забил 44 гола, и в третий раз подряд выиграл с командой Лигу чемпионов.