СМИ: Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал»

Нападающий сборной Португалиипринял окончательное и бесповоротное решение покинуть мадридский «Реал», утверждает Record.

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По информации португальского издания, футболист разочарован поведением президента клуба Флорентино Переса.

Перес должен был улучшить условия контракта Роналду , но так и не сделал этого, несмотря на устную договоренность.

Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес накануне сообщил агенту Роналду Жорже Мендешу, что клуб не готов принять условия форварда.

В минувшем сезоне Роналду провел в составе «Реала» 44 матча, в которых забил 44 гола, и в третий раз подряд выиграл с командой Лигу чемпионов.