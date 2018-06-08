Марсело: Роналду не владеет «Реалом»

Защитник «Реала»прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего

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По данным Record, Роналду принял окончательное и бесповоротное решение покинуть «Реал», т.к. разочарован поведением президента клуба Флорентино Переса.

«Роналду не владеет "Реалом". Если президент решит, к нам может перейти любой игрок.

Неймар не перейдет, пока Роналду в "Реале"? Ничего подобного нет. Все игроки хотят, чтобы Криштиану остался в команде. При этом двери для Неймара всегда открыты. Одно не связано с другим.

Думаю, лучшие игроки мира должны играть в "Реале". И, как я уже говорил два-три года назад, однажды Неймар будет у нас», – сказал Марсело, чьи слова приводит Sky Sports.