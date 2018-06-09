Мама Миранчуков: Отчисление из «Спартака» нам только помогло

, мать футболистов «Локомотива» и сборной России, рассказала об уходе детей из академии «Спартака».

«Как отреагировали на отчисление "Спартака"? Сейчас-то я уже могу сказать, что нам это только помогло. Но тогда было тяжело. Ребята просто оказались маленькие – им не хватали физики. В этом не виноват тренер. Просто в том возрасте мальчишки развиваются по-разному. Мои чуть задержались в росте и наборе веса. Я даже думала, что им бы лучше было в команде 1996 года. Они перестали попадать в состав, а это главное условие для сохранения места в интернате. Единственное, что тогда было не очень хорошо – как мы узнали об отчислении. Старшие ребята обсуждали это, а мои случайно услышали. Рассказали всё мне, я пошла выяснять, чтобы прояснить ситуацию. И только тогда мне сказали, что физически ребята не готовы, а времени ждать нет.

К счастью, тогда Борис Николаевич Стрельцов, который привез нас в Москву, ушёл работать в "Локомотив" и забрал нас с собой. Антон и Алексей ту ситуацию переживали сложно, потому что вот ты играешь в старте, а потом тебя даже при счёте 4:0 не выпускают поиграть. Я много с ними разговаривала тогда, и тренеры из "Спартака" обещали, что все получится – если не сдаваться», — цитирует Елену Миранчук «Чемпионат».