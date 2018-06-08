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    Хулио Веласкес — новый главный тренер «Удинезе»

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    Официальный сайт «Удинезе» сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал испанский специалист Хулио Веласкес.

    Хулио Веласкес
    Хулио Веласкес
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  • В сезоне-2017/18 «Удинезе» дважды менял главного тренера: итальянец Массимо Оддо в ноябре 2017 года сменил на посту своего соотечественника Луиджи Дельнери, который возглавлял команду с октября 2016-го, а в апреле 2018 года главным тренером стал хорват Игор Тудор.

    «Удинезе», набрав 40 очков, финишировал в чемпионате Италии-2017/18 на 14-м месте.

    Ранее 36-летний Веласкес работал с испанскими клубами «Вильярреал» и «Бетис». Последним местом тренерской работы испанца был клуб Сегунды «Алькоркон».

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