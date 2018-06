Хулио Веласкес — новый главный тренер «Удинезе»

Официальный сайт «Удинезе» сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал испанский специалист

В сезоне-2017/18 «Удинезе» дважды менял главного тренера: итальянец Массимо Оддо в ноябре 2017 года сменил на посту своего соотечественника Луиджи Дельнери, который возглавлял команду с октября 2016-го, а в апреле 2018 года главным тренером стал хорват Игор Тудор.

«Удинезе», набрав 40 очков, финишировал в чемпионате Италии-2017/18 на 14-м месте.

Ранее 36-летний Веласкес работал с испанскими клубами «Вильярреал» и «Бетис». Последним местом тренерской работы испанца был клуб Сегунды «Алькоркон».

Julio Velazquez Santiago is to become #Udinese's new head coach as of 1 July.

The new boss will be unveiled to the media at Dacia Arena at 12:00 CEST tomorrow.#BenvenutoJulio pic.twitter.com/pMUXAZ9dAK