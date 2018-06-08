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    Представлен клип на гимн ЧМ-2018

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    Представлен клип на официальный гимн ЧМ-2018 — композицию Live It Up.

    Роналдиньо
    Роналдиньо
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  • В клипе снялся бывший плеймейкер «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

    Песню исполнили Уилл Смит, Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи. Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

    Клип ЧМ-2018 по футболу

    Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие звезды.

    ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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